Και επίσημα Κωνστάντος στον Παναθηναϊκό

Ένας κυπελλούχος Ελλάδας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το 1986, ο Κώστας Κωνστάντος αναλαμβάνει από σήμερα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ρόλο διοικητικού συμβούλου για το ποδοσφαιρικό τμήμα. #Panathinaikos #paofc2018_19