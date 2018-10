Ο ΠΑΟΚ λέει "όχι στο ρατσισμό"

Με κεντρικό σύνθημα "είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου, λέμε όχι στο ρατσισμό", η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στέλνει αντιρατσιστικό μήνυμα και συμμετέχει στην εκστρατεία κατά μίας από τις μεγαλύτερες μάστιγες της ανθρωπότητας.



Είναι χαρακτηριστικό ότι στην καμπάνια της η "ασπρόμαυρη" ΠΑΕ έχει πρωταγωνιστή τον Λέο Ζαμπά, ο οποίος φορά t-shirt με σχετικό μήνυμα. Είναι μια ακόμη δράση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης.



Την ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των "ασπρόμαυρων" σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να τη δείτε παρακάτω:



We are #FootballPeople. We say no to racism and we back @farenet action weeks #PAOK #PAOKaction pic.twitter.com/rO1eTEWhfL