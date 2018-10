Ο Ζαμπά πήρε το βραβείο για τη Λευκορωσία

Όπως αναμένονταν, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, ο Λέο Ζαμπά κατέκτησε το βραβείο «Fans’ Man of the Match», για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ στη Λευκορωσία.Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Ο Λέο Ζαμπά αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ στη Λευκορωσία για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa League.Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός στη Borisov Arena. Πέτυχε τρία γκολ στα πρώτα 17 λεπτά και έφτασε σε μία μεγάλη νίκη με 1-4 επί της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ πετυχαίνοντας μία πολύτιμη νίκη στην οικονομία του ομίλου.Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν ο Λέο Ζαμπά . Πήρε φανέλα βασικού αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο της ασπρόμαυρης επίθεσης και διέλυσε την αντίπαλη άμυνα, πετυχαίνοντας δύο γκολ και δημιουργώντας άλλα δύο.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Λέο Ζαμπά διέλυσε τον ανταγωνισμό και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο με ποσοστό 85,21%. Αυτή ήταν η τρίτη του διάκριση για την εμφάνιση του κόντρα στη ΜΠΑΤΕ καθώς ο άσος του Δικεφάλου αναδείχθηκε Player of the Week για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League, ενώ μπήκε και στην καλύτερη 11άδα».