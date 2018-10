Πασχαλάκης ο πολυτιμότερος!

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν αυτός που έκοψε πρώτος το νήμα στη διαδικτυακή ψηφοφορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάδειξη του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή ανάμεσα στους συμπαίκτες του για τη νικηφόρα αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και στην επίσημη ιστοσελίδα της η ομάδα του «Δικεφάλου»: «Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.







Ενα ακόμα ντέρμπι, μία ακόμα νίκη για τον Δικέφαλο. Ο σοβαρός και αποφασισμένος ΠΑΟΚ έφυγε από το Καραϊσκάκη με ένα σπουδαίο διπλό κόντρα στον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της Super League Σουρωτή και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Πρωταγωνιστής από την πλευρά των παικτών του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Ερυθρόλευκους με καίριες επεμβάσεις σε κομβικές στιγμές του αγώνα, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.







Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Πασχαλάκης συγκέντρωσε το ηγεμονικό 77,15% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στην δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Χοσέ Κρέσπο , που ήταν αλάνθαστος σε ένα ακόμα παιχνίδι και στην τρίτη ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ , ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας μεσοεπιθετικά».