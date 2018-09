Πολυτιμότερος με ΑΕΚ ο Πρίγιοβιτς

Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς αναδείχτηκε, όπως αναμένονταν, πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε και τα δυο γκολ του τελικού 2-0 της νίκης των "ασπρόμαυρων" επί των "κιτρινόμαυρων".Η σχετική ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»: «Fans’ Man of the Match ο ΠρίγιοβιτςΟ Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.Θριαμβευτής βγήκε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ντέρμπι της φετινής Super League Σουρωτή, επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0 στην κατάμεστη Τούμπα. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα, άντεξαν στην πίεση του αντιπάλου, βρήκαν λύσεις σε κάθε πρόκληση που συνάντησαν και σημείωσαν μία μεγάλη και άκρως σημαντική νίκη.Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς . Ο… killer του Δικεφάλου σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο και ήταν αυτός που έκρινε τη μάχη των Δικεφάλων.Ο πρώτος σκόρερ της περσινής Super League, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, μετρώντας ήδη επτά γκολ σε 10 αγώνες, ενώ τα δύο γκολ της Κυριακής ήταν τα πρώτα του τέρματα κόντρα στην ΑΕΚ, με την Ένωση να μπαίνει στη λίστα των… θυμάτων του.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App, ο Πρίγιοβιτς συγκέντρωσε το 57,42% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χοσέ Κρέσπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε όλο το παιχνίδι, κερδίζοντας κάθε μονομαχία που έδωσε, ενώ στην τρίτη βρέθηκε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ , με τον Ολλανδό να παίρνει φανέλα βασικού και να ταλαιπωρεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις την άμυνα της Ένωσης».