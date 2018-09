"Όταν ο Πασχαλάκης... απογειώνεται"

Η απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στο ματς με τη Βασιλεία χάρισε στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ τον τίτλο του "Play of the month" Ιουλίου - Αυγούστου. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του Δικεφάλου σημειώνεται:Η απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη κόντρα στη Βασιλεία στην Ελβετία, αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App ως το nak Play of the Month Ιουλίου/Αυγούστου.Τα πάντα είχαν κριθεί. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 0-3 και η Βασιλείαέψαχνε απλά το γκολ της τιμής στο Σεντ Τζέικομπ Παρκ. Μετά από μία εκτέλεση φάουλ ο Ρίκι Βαν Βολφσβίγκεν βρήκε την μπάλα μέσα από την μικρή περιοχή και την έστειλε με πορεία προς την εστία του Αλέξανδρου Πασχαλάκη .Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου όμως ήταν εκεί και απογειώθηκε για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, βάζοντας ιδανικό επίλογο σε μία εξαιρετική εμφάνιση, κατά την οποία έδωσε και ασίστ (!).Στον διαγωνισμό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App η επέμβαση του πορτιέρε του Δικεφάλου κέρδισε τον ανταγωνισμό και χάρισε στονΠασχαλάκη τον τίτλο του nak Play of the Month για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.Στη δεύτερη θέση και αρκετά κοντά ήταν η πανέξυπνη κομπίνα της ομάδας του Λουτσέσκου που οδήγησε στο γκολ κόντρα στην Μπενφίκα στην Τούμπα, ενώ τρίτη έμεινε η ασίστ του Λημνιού στον Πρίγιοβιτς για το γκολ του Σέρβου στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Βασιλεία.