«Κιτρινόμαυρες» ευχές στον Νικολαΐδη (photo)

Τα 45 χρόνια του κλείνει σήμερα ο Ντέμης Νικολαΐδης, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ΑΕΚ, τόσο ως ηγετική φυσιογνωμία μέσα στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό αφού, εκτός από ποδοσφαριστής (1996-2003), διετέλεσε και πρόεδρος της ομάδας μας για τέσσερα χρόνια (2004-2008) αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να την βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο. Ο Ντέμης αγωνίστηκε με την ΑΕΚ σε 264 επίσημους αγώνες και σκόραρε συνολικά 158 γκολ. Ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος το 1999 με 22 γκολ, ενώ είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στην Ευρώπη με 26 τέρματα. Στην Εθνκή Ανδρών έκανε 54 συμμετοχές με 17 γκολ αποτελώντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004. #aekfamily#yellowishes