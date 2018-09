Με ...πλατινέ μαλλί ο Γιόχανσον (photos)

Ο Ματίας Γιόχανσον αποφάσισε να αλλάξει look και εδώ και λίγες ημέρες κυκλοφορεί με ...πλατινέ μαλλί! Ο Σουηδός μπακ προχώρησε σε μια ριζική αλλαγή της εμφάνισης του και αποκάλυψε το νέο του look στο λογαριασμό του στο instagram.Πάντως ο Γιόχανσον δεν έχει ξεφύγει και από τα πειράγματα των συμπαικτών του στον Παναθηναϊκό για τη νέα του εμφάνιση και όταν λάνσαρε το νέο του look έγινε ένας μικρός ...χαμός στα αποδυτήρια!