Μεταγραφές "ελεύθερων" μέχρι τις 14/09

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η μεταγραφική περίοδος για τους "ελεύθερους" ποδοσφαιριστές θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ:" Η μετεγγραφική περίοδος για τους άνεργους πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.1-FIFA REGULATIONS ON THE STATUS AND TRANSFERS) θα διαρκέσει έως τις 14.09.2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.08/29.03.2018 απόφαση της Ε.Ε.".