Ενοχλημένος για τα περί διακοπών ο Κονέ (photo)

Είναι ασέβεια και ντροπή προς το πρόσωπο μου να βγαίνουν αυτές οι ψευδές ειδήσεις για μένα.Μεχρι τις 15 Ιουνίου έκανα ατομική προπόνηση με τον γυμναστή της ΑΕΚ στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπατα ενώ η ομάδα τελείωσε τις υποχρεώσεις της στις 16 Μαΐου.Απο τις Αρχές Ιουλίου έχω πάρει άδεια από τους ανθρώπους της εθνικής μας ομάδας ,για να μπορώ να χρησιμοποιώ τα γήπεδα του Αγίου Κοσμα,έτσι ώστε κάθε πρωί στις 08:30 να μου ανοίγει ο φύλακας,εργαζόμενος της ΕΠΟ,για να μπορώ να προπονούμαι με δικό μου γυμναστή και για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΠΟ για την εξυπηρέτηση που μου έκανε.Το που κάνω εγώ διακοπές στον ελεύθερο μου χρόνο δεν αφορά κανέναν και ούτε θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν.Μπορουν να λένε πολλά για μένα αλλά για τον επαγγελματισμό μου δεν επιτρέπω να πει κανένας τίποτα.Οσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ,θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της διοίκησης για την υπομονή που έδειξαν μέχρι τις αρχές Ιουλίου και την θέληση που υπήρχε να ξανασυνεργαστουμε, και από τις δυο πλευρές.Λυπάμαι που δεν κατάφερα να λύσω τα προβλήματα που αντιμετώπιζα και μόλις χτες κατάφερα να βρω λύση με την ομάδα που είχα συμβόλαιο. Ευχαριστώ πολύ

