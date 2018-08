MVP ο Ουάρντα

Η παρουσία του – και – στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα ήταν καταλυτική. Ο λόγος για τον Αμρ Ουάρντα, που μέσα από την καθιερωμένη διαδικτυακή ψηφοφορία ψηφίστηκε από τον κόσμο ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της συγκεκριμένης αναμέτρησης.















Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ο Αμρ Ουάρντα αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας για την 1η αγωνιστικής της Super League Σουρωτή. Ο μαραθώνιος της φετινής Super League Σουρωτή ξεκίνησε με νίκη για τον Δικέφαλο. Ο Αστέρας Τρίπολης έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, αμύνθηκε σθεναρά αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει την ομάδα του Λουτσέσκου που ξεκίνησε τη νέα σεζόν όπως τελείωσε την προηγούμενη. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο παιχνίδι, έχασε πολλές σημαντικές ευκαιρίες, βρήκε γκολ με τον Πρίγιοβιτς και κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά του μέχρι το φινάλε, σβήνοντας την ποινή των -2 βαθμών από την περσινή σεζόν.







Εκ των κορυφαίων του αγώνα ο Αμρ Ουάρντα . Ο Αιγύπτιος πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή του και ήταν απολαυστικός. Αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα, ήταν και δημιουργικός, αλλά δοκίμασε πολλές φορές και τα πόδια του, κέρδισε πολλά φάουλ και σκληρές μάχες. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Ουάρντα κυριάρχησε και με ποσοστό 56,28% κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Αυτό ήταν μάλιστα το δεύτερο βραβείο του για την εμφάνισή του κόντρα στους Αρκάδες καθώς αναδείχθηκε και Vodafone MVP της αναμέτρησης. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης , ο οποίος ήταν εκεί όταν το χρειάστηκε η ομάδα του και το βάθρο συμπλήρωσε ο φορμαρισμένος Χοσέ Κρέσπο».