Μπακάκης: «Μπράβο μάγκες» (photo)

Μετα απο 4,5 χρονια δυσκολιών,τραυματισμών,αμφισβήτησης ηρθε η ωρα να πάρουμε αυτο που μας αξιζει.μπραβο μάγκες.⭐️⭐️🆑

A post shared by Mixalis Mpakakis (@mixalismpakakis) on Aug 29, 2018 at 1:46am PDT