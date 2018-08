Πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Πανιώνιο αποκλειστικά στα Novasports!

To ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κάνει σέντρα και τα κανάλια Novasports θα είναι στις πρεμιέρες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, του Κυπελλούχου ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova το διήμερο Σάββατο 25 Αυγούστου και την Κυριακή 26 Αυγούστου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα, Πανιώνιος – ΟΦΗ και Ολυμπιακός – Λεβαδειακός για την 1η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των καναλιών Novasports για την 1η αγωνιστική της Super League Σουρωτή18:15Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης, Novasports1HD σε παρουσίαση του Γιάννη Πάγκου.19:15 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (#PAOKAST), Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα.21:15Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης, Novasports1HD σε παρουσίαση του Γιάννη Πάγκου.20:30Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show AEK - ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports2HD σε παρουσίαση του Γρηγόρη Παπαβασιλείου.21:30 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (#AEKPAS), Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Μανώλη Βογιατζάκη, Γιώργου Βασιλείου και Γιώργου Αργυρόγλου.23:30Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show AEK - ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports2HD σε παρουσίαση του Γρηγόρη Παπαβασιλείου.19:15 Πανιώνιος – ΟΦΗ (#PGSSOFI), Novasports2HD και στο WebTV του Novasports.gr ( www.Novasports.gr/WebTV , διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Γιώργου Βασιλείου και Γιώργου Αργυρόγλου.20:30Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, Novasports1HD σε παρουσίαση του Γιαννίκου Δούσκα.21:30 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (#OLYLEV), Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Διονύση Στρούμπου και Βασίλη Κωνσταντόπουλου.23:30Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, Novasports1HD σε παρουσίαση του Γιαννίκου Δούσκα.Οι εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, ΑΕΛ, Αστέρα Τρίπολης, Λεβαδειακού, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Πανιωνίου και ΠΑΣ Γιάννινα στο Novasports OnlineΕπίσης, οι Έλληνες που μένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να χάσουν στιγμή από τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, μπορούν να επισκεφθούν την καινοτόμα Pay Per View Υπηρεσία Novasports Online, http://bit.ly/Online_Novasports και να παρακολουθήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω Laptop ή Desktop τους εντός έδρας αγώνες των ΠΑΕ ΑΕΚ ΑΕΛ, Αστέρα Τρίπολης, Λεβαδειακού Ολυμπιακού, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Πανιωνίου, ΠΑΣ Γιάννινα για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Live αλλά και On Demand σε υψηλή ποιότητα και χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου.