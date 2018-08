Φυσικά … Κάνιας

Στο πρώτο επίσημο ματς της νέας σεζόν είχε μια σπουδαία ευκαιρία την οποία δημιούργησε ο ίδιος. Λίγο μετά ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Ο Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας ήταν δικαιωματικά ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του αγώνα της Τούμπας κόντρα στη Βασιλεία, όπως αναδείχτηκε μέσα από την καθιερωμένη διαδικτυακή ψηφοφορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά με εντονότατο συναγωνισμό.







Οπως αναφέρουν σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας οι άνθρωποί της: «Ο Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Βασιλεία στο γήπεδο της Τούμπας για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions Legaue. Ο Δικέφαλος ξεκίνησε τη νέα σεζόν με τον ίδιο τρόπο που τελείωσε την προηγούμενη. Με νίκη. Μία νίκη με 2-1 στην κατάμεστη Τούμπα, συνοδευόμενη με εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Βασιλεία, μία ιστορική ομάδα με παράδοση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα και ετοιμάζεται να κλειδώσει την πρόκριση στην Ελβετία.







Στην μάχη της Τούμπας ο ΠΑΟΚ λειτούργησε άψογα, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο και κατάφερε να υπερτερήσει του αντιπάλου του σε όλους τους τομείς, με το τελικό σκορ μάλιστα να αφήνει μία πίκρα καθώς θα μπορούσε να ήταν θετικότερο και να έδινε μεγαλύτερο προβάδισμα. Η Βασιλεία ήρθε στην Θεσσαλονίκη με κύριο μέλημα της τον αμυντικό τομέα. Ετσι παρατάχθηκε αμυντικά και προσπάθησε να κλείσει τους χώρους προς την εστία της. Την λύση στον ΠΑΟΚ έδωσε ένας απρόσμενος πρωταγωνιστής. Ο Χοσέ Κάνιας με ένα καταπληκτικό σουτ από μεγάλη απόσταση άνοιξε το σκορ και μαζί τον δρόμο για την νίκη.







Ο Ισπανός ήταν εξαιρετικός σε όλο το παιχνίδι, έτρεξε πολύ, έδωσε αμέτρητες μάχες ενώ συνέβαλε τα μέγιστα και στην ανάπτυξη της ομάδας, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να του δίνει έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον έχουμε συνηθίσει και τον παίκτη να δικαιώνει απόλυτα τον προπονητή του. Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Κάνιας ήταν ο μεγάλος νικητής με ποσοστό 40,83%, αλλά χρειάστηκε να δώσει μάχη για το πρώτο ατομικό βραβείο της χρονιάς. Κύριος αντίπαλος του ήταν ο Λέο Ζαμπά .







Ο πρωτοεμφανιζόμενος Βραζιλιάνος κατάφερε με το… καλημέρα να εντυπωσιάσει. Αγωνίστηκε και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλάζοντας συχνά θέσεις με τον Λημνιό , ήταν άψογος τακτικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ταλαιπώρησε τους αντίπαλους αμυντικούς. Ο Ζαμπά κατέκτησε την δεύτερη θέση καταλαμβάνοντας το 35,11% των ψήφων του κοινού, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια».