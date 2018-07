Κυριακόπουλος: " Αφιερωμένα τα γκολ στα θύματα "

Μπράβο σε όλους για την προσπάθεια τα γκολ είναι αφιερωμένα στα θύματα και στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν από την ζωή άδικα στην Αθήνα! Έχουμε 90 λεπτά για την πρόκριση όλοι μαζί στην Τρίπολη! ✌⚽✊

A post shared by Giorgos Kyriakopoulos (@giorgoskyriako77) on Jul 26, 2018 at 2:58pm PDT