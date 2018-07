Νέα χορηγία για τον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε νέο χορηγό για τη φανέλα, καθώς ο Κρητικός σύλλογος συμφώνησε με την "Stella Group of Hotels". Η συγκεκριμένη εταιρία θα είναι ασημένιος χορηγός της ομάδας του Ηρακλείου και θα διαφημίζεται στο πίσω μέρος της φανέλας των Κρητικών.Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:" Μια ακόμη μεγάλη εταιρεία από την ΚΡΗΤΗ, η εταιρεία Stella Group of Hotels, κοντά στον ΟΦΗ μας!Η Stella Group of Hotels θα είναι χορηγός στο πίσω μέρος της φανέλας της ομάδας μας και μάλιστα στο φιλικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Καρπενήσι, η εταιρεία Stella Group of Hotels, ήταν στη νέα φανέλα, μαζί με τους άλλους δυο χορηγούς στην εμφάνιση του ΟΦΗ, τα αναψυκτικά ΦΗΜΗ (σορτσάκι) και το νερό ΖΑΡΟΣ (μανίκι).Η Stella Group of Hotels θα είναι ειδικότερα, ασημένιος χορηγός του ΟΦΗ μας.Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 αισθάνεται για μια ακόμη φορά την υποχρέωση να ευχαριστήσει την οικογένεια Τζιράκη, για την πολύ σημαντική γενικότερα, προσφορά της στον ΟΦΗ.Ευχαριστούμε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή μας Μιχάλη Τζιράκη και τον υιό του Δημήτρη Τζιράκη, η αγάπη των οποίων για τον ΟΦΗ, είναι πραγματικά μεγάλη.Είναι σημαντικό για την σημερινή διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, να έχει κοντά της, στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει και αυτήν την μεγάλη ξενοδοχειακή τουριστική εταιρεία της Κρήτης.Μιχάλη και Δημήτρη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς"!