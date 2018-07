Η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ (pics)

Με το σύνθημα «εμπνευσμένη από πρωταθλητές, φορεμένη από ηγέτες» παρουσιάστηκε η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ για την σεζόν 2018/19!

Με επιρροές από το παρελθόν και κυρίως την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1976 ο δικέφαλος του Βορρά βαδίζει σε χνάρια γνώριμα και ένδοξα. Στόχος, με λίγη βοήθεια και από το παρελθόν, να γράψει φέτος ο δικέφαλος του Βορρά μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του.



Inspired by champions, worn by leaders #PAOK #NewKit #TheFutureIsHere pic.twitter.com/WBa62HOL3p

You can buy our new home kit here: https://t.co/uLWC3678Sq pic.twitter.com/eBVtAXw2ig