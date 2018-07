Οι φιλικοί αγώνες προετοιμασίας του Ολυμπιακού στη Nova!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία για τη νέα σεζόν και τα κανάλια Novasports θα είναι εκεί! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova το Σάββατο 14 Ιουλίου, την Κυριακή 15 Ιουλίου, την Τετάρτη 18 Ιουλίου, το Σάββατο 21 Ιουλίου, την Τρίτη 24 Ιουλίου και την Πέμπτη 26 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση τους επόμενους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» με αντιπάλους τις βελγικές Θες Σπορτ Τεσεντερλο, Έουπεν, Σεντ Τρούιντεν, Γκενκ, την πρωταθλήτρια Ολλανδίας Αϊντχόφεν και την τουρκική Γκεζτέπε.

Πιο αναλυτικά, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς το Σάββατο 14 Ιουλίου στις 20:00 θα αντιμετωπίσει την Θες Σπορτ Τεσεντερλο σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports2HD, το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. H συνέχεια είναι την Κυριακή 15 Ιουλίου στις 14:00 με το φιλικό τεστ κόντρα στην Έουπεν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports2HD, από το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. Την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 19:30 οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Σεντ Τρούιντεν. Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports1HD, το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. Η συνέχεια είναι το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 18:00 με τον αγώνα κόντρα στη Γκενκ που θα μεταδοθεί από το Novasports1HD, το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr.

Επόμενο δυνατό φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 20:00 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports1HD, το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 26 Ιουλίου στις 19:00 οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με την τουρκική Γκεζτέπε. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports1HD, το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr.

Στις περιγραφές των φιλικών αγώνων του Ολυμπιακού, καθώς και στο ρεπορτάζ θα είναι οι απεσταλμένοι των καναλιών Novasports, Άγγελος Στυλιάδης και Νίκος Γαβαλάς αντίστοιχα.