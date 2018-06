Αποχαιρέτησε το «τριφύλλι» ο Λουτσιάνο (photo)

It was a one years of much effort and happiness with this jersey. I'd like to thank everyone in Panathinaikos. Since players, managers, fans, for all i have been living here this time. I was very happy and I'd be always thankful to this wonderfull club. Thanks! Foi um ano de muita luta e felicidade com essa camisa. Um aprendizado enorme. Agradeço a todos do Panathinaikos, dirigentes, jogadores, comissão técnica e funcionários, por tudo que vivemos aqui neste tempo. Fui muito feliz e serei eternamente grato por ter vestido essa camisa maravilhosa. Obrigado!🙏🏿

A post shared by Luciano_18 (@lucianoneves18) on Jun 28, 2018 at 4:50pm PDT