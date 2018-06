Οι φιλικοί αγώνες προετοιμασίας του ΠΑΟΚ ζωντανά και αποκλειστικά στη Nova!

Δείτε live τα τρία πρώτα φιλικά τεστ του «Δικέφαλου» του Βορρά κόντρα σε Γάνδη Κ23 (26/6), Άντερλεχτ (29/6) και Νόρτζελαντ (2/7).Ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ ξεκινάει το «χτίσιμο» για τη νέα σεζόν και τα κανάλια Novasports θα παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την προετοιμασία του! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova την Τρίτη 26 Ιουνίου, την Παρασκευή 29 Ιουνίου και τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση τους τρεις πρώτους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας του «Δικέφαλου» του Βορρά με αντιπάλους τις βελγικές Γάνδη (Κ23) και Άντερλεχτ καθώς και τη δανέζικη Νόρτζελαντ.Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται ήδη στο Χορστ της Ολλανδίας όπου και πραγματοποιούν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους και αύριο Τρίτη 26 Ιουνίου στις 19:00, θα αντιμετωπίσουν στο πρώτο φιλικό τεστ την Κ23 της Γάνδης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports1HD, από την υπηρεσία Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. Η συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ είναι την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 19:00 με τον αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ. Η αναμέτρηση θα προβληθεί από το Novasports1HD, από την υπηρεσία Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. Επόμενο τεστ για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στις 18:00 απέναντι στη Νόρτζελαντ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports4HD, το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr.Στις περιγραφές των τριών φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ, καθώς και στο ρεπορτάζ θα είναι οι απεσταλμένοι των καναλιών Novasports, Γιάννης Πάγκος και Κωστής Μπότσαρης αντίστοιχα.