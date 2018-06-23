Προσφυγή και ο Σιλά

Νέος μπελάς για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά από τον Γιακούμπα Σιλά. Τι κι αν αγωνίστηκε μόλις ένα εξάμηνο; Ο 27χρονος αμυντικός μέσος από το Μάλι, που αγωνίστηκε δανεικός από τη Μονπελιέ κατέθεσε προσφυγή διεκδικώντας τα χρήματα που του οφείλονται από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η υπόθεση του Σιλά, όπως και πολλών ακόμα ποδοσφαιριστών που ζητούν τα χρήματά τους θα εκδικαστεί την προσεχή Δευτέρα, 25 Ιουνίου.
Αναλυτικά οι υποθέσεις όπως της ανακοίνωσε η ΕΠΟ:
1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (MARCO JOVANOVIC) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΣΜΑΝ (SANDI KRISMAN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΜΑΝΓΙΑ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ (NAMANJA MLADENOVIC) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΑΒΑΡΟ ΑΡΜΕΡΟ ΧΟΑΚΙΝ (NAVARRO ARMERO JOAQUIN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΡΙΚ ΓΟΥΑΝΤΟΜ ΓΟΥΟΡΝΤΕΝ(ERIC WUADOM WARDEN) κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΣΙΟΦΟY ΑΝΤΡΕΙ (GIOFU ANDREI)κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)
Εισηγητής:
12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
15.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
16.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
17.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΡΑΟΥΖΟ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
19.ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
20.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΠ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
21.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904
22.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904
23.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙ-ΤΣΑΣ ΑΣ 1904
24.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904
25.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
26.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966
27.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ
28.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΡΕΤΤΑ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ
29.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΑΒΟΝΓΚΑ ΧΙΜΟΝΤΖΙ (TAWONGA CHIMODZI) κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ
30.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ
31.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ(PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
32.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
33.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
34.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΑΒΙΔ ΙΒΑΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
35.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
36.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
37.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
38.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ