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      Προσφυγή και ο Σιλά

      Νέος μπελάς για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά από τον Γιακούμπα Σιλά. Τι κι αν αγωνίστηκε μόλις ένα εξάμηνο; Ο 27χρονος αμυντικός μέσος από το Μάλι, που αγωνίστηκε δανεικός από τη Μονπελιέ κατέθεσε προσφυγή
      23/06/2018 • 02:48
      • Ο Γιακούμπα Σιλά
      Ο Γιακούμπα Σιλά
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      Νέος μπελάς για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά από τον Γιακούμπα Σιλά. Τι κι αν αγωνίστηκε μόλις ένα εξάμηνο; Ο 27χρονος αμυντικός μέσος από το Μάλι, που αγωνίστηκε δανεικός από τη Μονπελιέ κατέθεσε προσφυγή διεκδικώντας τα χρήματα που του οφείλονται από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η υπόθεση του Σιλά, όπως και πολλών ακόμα ποδοσφαιριστών που ζητούν τα χρήματά τους θα εκδικαστεί την προσεχή Δευτέρα, 25 Ιουνίου. 


      Αναλυτικά οι υποθέσεις όπως της ανακοίνωσε η ΕΠΟ: 

      1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (MARCO JOVANOVIC) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΣΜΑΝ (SANDI KRISMAN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

      3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΜΑΝΓΙΑ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ (NAMANJA MLADENOVIC) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΑΒΑΡΟ ΑΡΜΕΡΟ ΧΟΑΚΙΝ (NAVARRO ARMERO JOAQUIN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

      6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΡΙΚ ΓΟΥΑΝΤΟΜ ΓΟΥΟΡΝΤΕΝ(ERIC WUADOM WARDEN) κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΣΙΟΦΟY ΑΝΤΡΕΙ (GIOFU ANDREI)κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)

      Εισηγητής:

      12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

      14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      15.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      16.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      17.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΡΑΟΥΖΟ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

      18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

      19.ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      20.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΠ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

      21.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904

      22.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904

      23.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙ-ΤΣΑΣ ΑΣ 1904

      24.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904

      25.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

      26.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

      27.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ

      28.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΡΕΤΤΑ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

      29.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΑΒΟΝΓΚΑ ΧΙΜΟΝΤΖΙ (TAWONGA CHIMODZI) κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

      30.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

      31.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ(PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

      32.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

      33.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

      34.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΑΒΙΔ ΙΒΑΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

      35.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

      36.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

      37.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

      38.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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