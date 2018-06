Ολυμπιακός: «Καλή επιτυχία στο Ιράν»

🇮🇷 vs 🇪🇸!



Νέα πρόκληση για την εθνική ομάδα του Ιράν! Καλή επιτυχία "Team Melli"! / A new challenge for Iran national team! Good luck "Team Melli"! #olympiacos #ansarifard #hajsafi #Mundial2018 #iran #WorldCup pic.twitter.com/XFlxaiPyWo