Ο Ολυμπιακός για το θέμα της Μακεδονίας.

Καμιά υπογραφή δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που γράφει η ψυχή των Ελλήνων:



Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ήταν, είναι και θα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ.



No signature can change what is written in the soul of Greeks:



MACEDONIA was, is and will always be GREEK.#olympiacos #gate7 #MacedoniaIsGreek #greece pic.twitter.com/gETUBq6QKx