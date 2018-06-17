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      Η απάντηση στην ανακοίνωση της ΑΕΛ

      Διαβάστε τι απάντησε η "ΑΕ Γήπεδο" μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ εναντίον του Κώστα Πηλαδάκη.
      17/06/2018 • 00:54
      • Το ΑΕΛ FC ARENA
      Το ΑΕΛ FC ARENA
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      Μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, αλλά και έπειτα από την επίθεση στον Κώστα Πηλαδάκη, η εταιρία "ΑΕ Γήπεδο" εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

      «TA ΨEMMATA KAI OI ΣYKOΦANTIKEΣ ΔHΛΩΣEIΣ ΣΑΣ ΘA KPIΘOYN AΠO THN EΞEΛIΞH TΩN ΓEΓONOTΩN KAI AΠO TA EΛΛHNIKA ΔIKAΣTHPIA. H YΠOXPEΩΣH AΣΦAΛIΣHΣ AΠO THN ΠAE AEΛ AΠOTEΛEI BAΣIKH ΣYMBATIKH ΠPOYΠOΘEΣH ME TH MOPΦH THΣ ΔIAΛYTIKHΣ AIPEΣHΣ OΠOY ΠPOBΛEΠONTAI OI AKPIBEIΣ ΠPOYΠOΘEΣEIΣ KAI ANAΦEPONTAI ΣTO APΘPO 1.3 KAI 1.3.6. ΔEN AΠOTEΛEI YΠOXPEΩΣH THΣ ΓHΠEΔO ΑΕ AΛΛA KAΘAPA THΣ ΠAE AEΛ .

      H YΠAPΞH EKXΩPHΣHΣ ME OΛEΣ TIΣ ΛEΠTOMEPEIEΣ AΠOTEΛEI ΔIKAIOΠPAKTIKO ΘEMEΛIO THΣ ΣYMBAΣHΣ KAI OTAN ME OΠOIONΔHΠOTE TPOΠO (BΛ. KATAΓΓEΛIA ΝΟΒΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΗΣ ΜΕ ΣOYΠEP ΛIΓKA) AYTH ΣTAMATA, AYTOMATA KAΘIΣTA THN ΣYMBAΣH AKYPH . H EKXΩPHΣH ENEPΓOΠOΙEITAI EΠEIΔH EΣEIΣ ΔEN ΠΛHPΩNETE AΛΛIΩΣ ΔEN ΘA YΠHPXE ΛOΓΟΣ ENEPΓOΠOΙHΣHΣ THΣ . H KATAΓΓEΛIA ΔEN EINAI ΔHΘEN ΠPAΞH KAI ΔΕΝ ΓINETAI ΔHΘEN ΓIA TO AΣΦAΛIΣTHPIO AΛΛA YΠAPXOYN EKTOΣ TΩN ΠPOANAΦEPOMENΩN (ΔIAΛYTIKEΣ AIPEΣEIΣ, ΔIKAIOΠPAKTIKO ΘEMEΛIO) TOΣEΣ ΣYMBATIKEΣ

      ΣAΣ EKKPEMOTHTEΣ ΠOY ΘA MΠOPOYΣAME NA ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΓΓΗΛΕΙ THN ΣYMBAΣH OΠOTE ΘEΛAME. H AΠAΓOPEYΣH EIΣOΔOY ΣTIΣ ΣOYITEΣ, H KAKH ΣYNTHPHΣH TOY XΛOOTAΠHTA, OI ZHMIEΣ ΣTA KAΘIΣMATA ΣTA ΠΛEΞI ΓKΛAΣ, OI ZHMIEΣ ΣTIΣ ΓIΓANTOOΘONEΣ ΘA ΣAΣ YΠOXPEΩΣOYN NA ΠΛHPΩΣETE OΛEΣ TIΣ ANTIΣTOIXEΣ OΦEIΛEΣ ΣAΣ, NA EIΣTE ΣIΓOYPOI ΓIA AYTO. AKOMA ΠΛHPΩNOYME PEYMA ΓIA EΣAΣ ΔIOTI ΔEN EXETE METAΦEPEI TA POΛOΓIA ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑ OΠΩΣ ΠPOBΛEΠETAI ΚΑΙ ΑΥΤΟ AΠO THN ΣYMBAΣH.

      ANAΦEPETE OTI OΦEIΛOYME ΣTHN ΔEYAΛ OTAN EMEIΣ ΔEN EXOYME KANENA EYPΩ OΦEIΛHΣ ΑΠΟ KATANAΛΩΣH KAI ΠΛHPΩNOYME PYΘMIΣH ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ YΔPEYΣHΣ KAI AΠOXETEYΣHΣ ME ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40.000 EYPΩ TON XPONO ENΩ EΣEIΣ ΔEN ΠΛHPΩNETΕ ΣTHN ΔEYAΛ OYTE THN KATANAΛΩΣH ΠOY KANETE . KANAME ΛAΘOΣ ΠOY ME ΔIKH MAΣ ΠPΩTOBOYΛIA MEIΩΘHKE TO HΔH MIKPO TIMHMA TO OΠOIO ΘA ΔIOPΘΩΣOYME AMEΣA. OI ANAΦOPEΣ TOY ΣYΓΓPAΦEA THΣ ANAKOINΩΣHΣ (K.KOYΓIA) ΣE ΠPOΣΩΠIKA ΘEMATA H AKOMH KAI ΣE ΠPOΣΩΠA ΠOY ΔEN MΠOPOYN NA YΠEPAΣΠIΣTOYN TON EAYTO TOYΣ EΠEIΔH EXOYN ΦYΓEI AΠ THN ZΩH ΔEIXNEI TO EΠIΠEΔO KAI THN HΘIKH YΠOΣTAΣH TOY. ΔEN YΠAPXEI KANENAΣ ΛOΓOΣ NA ΠPOΣΦYΓOYME ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA TO ΘEMA THΣ ΣYMBAΣHΣ ΔIOTI H ΣYMBAΣH EINAI AKYPH ME YΠAITIOTHTA ΣAΣ KAI TO ΓNΩPIZETE ΠOΛY KAΛA ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ EXOYME KAΘE NOMIMO ΔIKAIΩMA NA KATAΓΓEIΛOYME MONOMEPΩΣ. ΘA ΠPOΣΦYΓOYME OMΩΣ ΓIA OΛEΣ TIΣ YΠOTIMHTIKEΣ, ΨEYΔEIΣ KAI ΣYKOΦANTIKEΣ ΣAΣ ANAΦOPEΣ.

      ΔHΛΩNOYME ΣTON KOΣMO OTI AΠO THN ΠPΩTH ΣTIΓMH ΠOY YΠOΓPAΨAME ΤHN ΣYMBAΣH ME TON K KOYΓIA ΓNΩPIZAME ME TI EXOYME NA KANOYME , ΠAPOΛA AYTA ΓIA KAΛO THΣ OMAΔAΣ TO ΠPAΞAME KAI ΠOΛΛEΣ ENEPΓEIEΣ MAΣ KATA THN ΔIAPKEIA THΣ ΣYMBAΣHΣ HTAN EIΣ BAPOΣ TΩN ΣYMΦEPONTΩN MAΣ. ΘA MΠOPOYΣAME NA KATAΓΓEIΛOYME THN ΣYMBAΣH ANA ΠAΣA ΣTIΓMH KATA THN ΔIAPKEIA THΣ XPONIAΣ ΓIA ΠOΛΛOYΣ ΛOΓOYΣ (OIKONOMIKOYΣ, NOMIKOYΣ, ΣYMBATIKOYΣ KΛΠ) AΛΛA ΠOY ΔEIΞAME KATANOHΣH ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΑΜΕ AΠΛA NA EΦAPMOΣTOYN OI OPOI THΣ ΣYMBAΣHΣ OI OΠOIOI ΤΕΛΟΚΩΣ ΔEN EΦAPMOΣTHKAN ΠOTE. ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ EIXAME ΠPOΣΩΠIKEΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, YBPEIΣ, AΠEIΛEΣ KAI AΛΛEΣ TETOIOY EIΔOYΣ ΣYMΠEPIΦOPEΣ.

      TEΛOΣ K. KOYΓIA, ΩΣ ΣYΓΓPAΦEA THΣ EN ΛOΓΩ ANAKOINΩΣHΣ, OΠΩΣ ΓNΩPIZETE, H EKTAΣH ΠAPAXΩPHΘHKE ME NOMO KAI ΩΣ ΔIKHΓOPOΣ ΘA EΠPEΠE NA ΣEBEΣTE TOYΣ NOMOYΣ KAI OXI NA KANETE ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ANAΦOPEΣ ΔEIXNONTAΣ AKOMH MIA ΦOPA TO EΠIΠEΔO ΣAΣ ΚΑΙ THN ΠPAΓMATIKH EIKONA THΣ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ ΚΑΙ KOINΩNIKHΣ ΣAΣ ΔIAΔPOMHΣ.

      ΓΗΠΕΔΟ ΑΕ»
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