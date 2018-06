Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Μετά τη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος διοικητικού σχήματος του Συλλόγου, το πρωί της Πέμπτης 14/6, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνθεση της νέας Τριμελούς Επιτροπής του Τ.Α.Α. Παναθηναϊκός (τμήμα Βόλεϊ Ανδρών), ώς κάτωθι: Πρόεδρος: Αλέξανδρος Έλληνας Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Αγραπιδάκης Β' Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μιχαλόπουλος #Panathinaikos #Volleyball

A post shared by Panathinaikos Athletic Club (@panathinaikos_1908) on Jun 15, 2018 at 6:06am PDT