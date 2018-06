Ιατρική κορυφή για τον Ολυμπιακό

Ο γιατρός του Ολυμπιακού, κ. Χρήστος Θέος, προέδρευσε σε στρογγυλή τράπεζα, στο σεμινάριο που διεξήχθη στο Καμπ Νου, μαζί με τον γιατρό της Μπαρτσελόνα.Αναλυτικά ο Ολυμπιακός αναφέρει:Δεν σταματά να πρωτοπορεί ο Ολυμπιακός, παραμένοντας πρωταθλητής σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης τραυματισμών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σε όλους τους τομείς, ηγείται, εξελίσσεται, αναπτύσσεται και γιγαντώνεται. Μεταξύ αυτών και στον τομέα της αθλητικής ιατρικής επιστήμης. Ο γιατρός του Ολυμπιακού, κ. Χρήστος Θέος, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διευθυντής στο Θεραπευτήριο Metropolitan, ανήκει στην ελίτ, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τον λόγο αυτό προέδρευσε, τις προηγούμενες ημέρες, σε μία σημαντική στρογγυλή τράπεζα, στο συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στο Καμπ Νου, μαζί με τον γιατρό της Μπαρτσελόνα, κ. Ρικάρντ Προύνα. Ο τίτλος του συνεδρίου, «Αποτελέσματα στην Ιατρική του Ποδοσφαίρου - Νικάμε;» μαρτυρά τη σημασία του, αφού πρόκειται για μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας των μυϊκών θλάσεων, στο ποδόσφαιρο. Ένα θέμα, το οποίο απασχολεί, φυσικά, ΟΛΕΣ τις ομάδες του πλανήτη, οι οποίες πλήττονται από καιρού εις καιρόν, από τις ατυχίες τέτοιου είδους (μεταξύ άλλων) τραυματισμών.Ο κ. Θέος ήταν chairman, στο σεμινάριο και ειδικότερα στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα “IMPROVE OUTCOMES IN MUSCLE INJURIES WITH EXERCISE AND ON FIELD REHAB”, δηλαδή "Βελτίωση των Αποτελεσμάτων στους μυϊκούς τραυματισμούς, με τη βοήθεια Εξάσκησης και Αποκατάστασης στο γήπεδο", συντονίζοντας, μαζί με τον κ. Προύνα, τις παρουσιάσει 5 ειδικών γύρω από το αντικείμενο. Η ομιλία που απεικονίζεται στην τελευταία φωτογραφία του κειμένου είναι από τον κ. Καρλ Άσκλινγκ, ερευνητής και ομιλητής στη Σουηδική Σχολή Αθλητικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και στο τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Εγχειρήσεων του Ινστιτούτου Καρολίνκα, στην Στοκχόλμη! Οι απόψεις των ειδικών καταγράφονταν από όλους τους παρευρισκομένους, οδηγώντας σε εποικοδομητικό διάλογο, σε ιδέες, προτάσεις, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες θα αποτελέσουν το αύριο τις Ιατρικής Επιστήμης στον αθλητισμό.Μετά το UEFA Elite Club Injury Study, το οποίο διεξήχθη στη Μαδρίτη και στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος εκπρόσωπος από το ελληνικό ποδόσφαιρο (με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Ρόμα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Πόρτο, Βασιλεία, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Γαλατασαράι, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Άντερλεχτ, Βιγιαρεάλ και φυσικά της Ρεάλ Μαδρίτης) ακολούθησε το Συνέδριο στο Καμπ Νου, το οποίο διεξήχθη στις 2, 3 και 4 Ιουνίου του 2018. Ο Ολυμπιακός ήταν παρών και εκεί, ο κ. Χρήστος Θέος είχε κάτι παραπάνω από πρωταγωνιστικό ρόλο και απέδειξε εκ νέου ότι ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, οργάνωσης, παρουσίας σε μεγάλα events κάθε είδους και συνεχίζει να ηγείται σε όλους τους τομείς!