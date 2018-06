Ο γητευτής των καλύτερων γκολ! (video)

Εχει τον τρόπο του ο Δημήτρης Πέλκας να πετυχαίνει υπέροχα τέρματα, εξαιρετικής ομορφιάς! Τέρματα, που οι «ασπρόμαυροι» οοπαδοί τα ψηφίζουν στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου ως τα καλύτερα. Στη σχετική ψηφοφορία αναδείχτηκε πρώτος τη σεζόν 2016-2017. Το επανέλαβε και σε αυτήν για τη σεζόν 2017-2018. Θα έλεγε κανείς ότι επάξια παίρνει τον τίτλο του γητευτή των καλύτερων γκολ!

Σε σχετική ανάρτησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει: «Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε το repeat και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Regency Casino Best Goal of the Season, χάρη στο πανέμορφο τέρμα που σημείωσε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Super League Σουρωτή.

Σ’ ένα άθλημα που μετρά η ουσία, το θέαμα είναι εκείνο που ξεχωρίζει. Ο Πέλκας είναι από τους… ευλογημένους που έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν και τα δύο με τρόπο που μοιάζει τόσο φυσικός. Σκοράρει συχνά και το κάνει εντυπωσιακά. Το απέδειξε γι’ άλλη μια φορά τη σεζόν που τελείωσε προσθέτοντας αρκετά στολίδια στην ήδη πλούσια γκάμα του. Όπως το αλά Μπρόντμπι γκολ με τον Πανιώνιο ή το δεύτερο γκολ του κόντρα στον Παναθηναϊκό, όταν πέρασε όλη την άμυνα.



Το βραβείο το κέρδισε με ένα άλλο τέρμα, όμως. Πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό που εξελίσσεται σ’ αγαπημένο του αντίπαλο. Το timing, άλλωστε, έμοιαζε ιδανικό. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν με κόσμο στην Τούμπα μετά την εξοντωτική τιμωρία της ομάδας. Οι εξέδρες ήταν γεμάτες και η ομάδα βρισκόταν στις απαρχές της σαρωτικής πορείας του δεύτερου μισού της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ ήταν απολαυστικός και χάρισε μία εξαιρετική… παράσταση. Πρωταγωνιστής ο Δημήτρης Πέλκας . Μόλις στο 8’ πήρε την μπάλα περίπου 15 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, σήκωσε το κεφάλι του και μ’ ένα μαγικό πλασέ – σχεδόν εν στάσει – εκτέλεσε τον Διούδη, που αρκέστηκε στο παρακολουθεί την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, ένα highlight που θα συνοδεύει τον Πέλκα όπως και το περσινό Regency Casino Best Goal of the Season πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με απευθείας φάουλ.

Στο δρόμο προς το repeat, o Πέλκας είχε και πάλι ν’ «αντιμετωπίσει» τον Αντελίνο Βιεϊρίνια και το γκολ φάουλ του τελικού κόντρα στην ΑΕΚ. Η μάχη ήταν ξανά οριακή, μα αυτή τη φορά νικητής για λίγες ψήφους αναδείχτηκε ο Έλληνας διεθνής μέσος.

Τρίτος και πάλι ο Φερνάντο Βαρέλα . Για ένα γκολ που αρχικά μέτρησε. Οι διαιτητές έφυγαν για τη σέντρα. Μετά κοντοστάθηκαν. Χρειάστηκαν περί τα 5-7 λεπτά για ν’ αποφασίσουν πως έπρεπε ν’ ακυρωθεί. Χωρίς κάποια δική τους υπόδειξη. Μετά πήγαν στ’ αποδυτήρια. Το μέτρησαν. Και ο ΠΑΟΚ… έχασε 0-3 στα χαρτιά».

Την… ζωγραφιά του Δημήτρη Πέλκα μπορείτε να τη θυμηθείτε στο σχετικό βίντεο που ετοίμασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ.