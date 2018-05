"Απίστευτη η στήριξη του κόσμου για το Athens Alive"!

Με νέο tweet, η RedStone (συμμετέχουσα εταιρεία στο Athens Alive) αναφέρθηκε στο πρότζεκτ για την αξιοποίηση του Ο.Α.Κ.Α και στη θέληση που υπάρχει για την ολοκλήρωση του έργου.



" Η στήριξη του κόσμου για το Athens Alive είναι απίστευτη και η αφοσιωμένη στάση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού είναι αναζωογονητική. Θέλουμε να το προχωρήσουμε και να το παραδώσουμε για όλους", ανέφερε η RedStone στο διαδικτυακό της μήνυμα.



The grassroots support for Athens Alive has been incredible, and the can-do attitude of the Greek government and Ministry of Sport is refreshing. We want to move this forward and deliver for everyone. #AthensAlive pic.twitter.com/YoET9pgXEm