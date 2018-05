Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε το Χέιζελ (φωτό)

Η 29η Μαίου είναι μια μέρα πένθους για το ποδόσφαιρο, λόγω της τραγωδίας στο Χέιζελ και η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε με ανάρτησή της να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.



Οι "ερυθρόλευκοι" έγραψαν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο twitter:



@LFC @juventusfc In loving memory of the 39 victims of the Heysel Disaster.#heysel #InMemoriam pic.twitter.com/1gi0AkDbPb