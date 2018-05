Η δράση «Μια μπάλα για όλους» κι η συμμετοχή του ΠΑΟΚ.

Μπορεί οι αγωνιστικές δράσεις για τη σεζόν 2017-18 να ολοκληρώθηκαν αλλά η αντίστοιχη κοινωνική της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.



Όπως αναφέρει σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα της:



«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του PAOK Action στηρίζει την παγκόσμια καμπάνια “A ball for All” του φορέα Οραμα Νέων Youthorama και του UEFA Foundation for Children, με σκοπό να μοιραστούν όσο το δυνατόν περισσότερες μπάλες για σε τυφλούς σε παιδιά και σχολεία σε όλο τον πλανήτη.



Ο υπεύθυνος της καμπάνιας, Ηλίας Μάστορας, μαζί με τον Στράτο Χατζηαποστολίδη, διεθνή με την Εθνική Τυφλών από το 1997, επισκέφθηκαν το γήπεδο της Τούμπας και είχαν την δυνατότητα να μυήσουν τους παίκτες του Δικεφάλου στο ποδόσφαιρο τυφλών και να προωθήσουν την εξαιρετική τους ενέργεια «Α ball for all«, η οποία έχει ως στόχο όλα τα τυφλά παιδιά στον κόσμο να αποκτήσουν την ειδικά σχεδιασμένη μπάλα που δημιούργησε το Όραμα Νέων Youthorama.

Οι Λημνιός , Κάνιας , Ρέι , Πασχαλάκης , Πέλκας και Βιεϊρίνια , έμαθαν τους κανόνες του αθλήματος και στην συνέχεια φόρεσαν τις μάσκες τους και δοκίμασαν στην πράξη να αγωνιστούν χωρίς να χρησιμοποιήσουν την όραση τους, παρά μόνο την ακοή τους, τον προσανατολισμό τους και τις οδηγίες των συμπαικτών τους.

Ο Χατζηαποστολίδης δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και έκανε χατ τρικ στην Τούμπα, ενώ το δεύτερο μέρος περιελάμβανε εκτελέσεις πέναλτι, κόντρα σε βλέποντα τερματοφύλακα, και με οδηγό τον ήχο από τρία ρυθμικά χτυπήματα σε κάθε δοκάρι. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια ήταν ο μοναδικός που ευστόχησε.

Ο κ.Μάστορας μιλώντας στο paokfc.gr στάθηκε στα εξής:

«Ο φορέας μας, Όραμα Νέων Youthorama, εδρεύει στο Πανόραμα και υλοποιεί σχέδιο Erasmus+ Αθλητισμός «Στο ποδόσφαιρο τυφλών, ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ». Όραμά μας είναι να κουδουνίσει η μπάλα σε κάθε σπίτι και σχολείο με τυφλά παιδιά.

Η καινοτόμος μπάλα δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και μέσω της παγκόσμιας καμπάνιας » A ball for all» – www.aballforall.eu . Δεν πωλείται αλλά δωρίζεται σε τυφλά παιδιά και σχολεία που φοιτούν ανά τον κόσμο. Ήδη σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχουν δοθεί δωρεάν πάνω από 1000 μπάλες σε πάνω από 30 χώρες σε πέντε ηπείρους, ενώ φέτος η καμπάνια συγχρηματοδοτείται από τη UEFA Foundation for Children. Η παρουσίαση της πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ παρουσία του ποδοσφαιριστή Τσάβι Ερνάντεθ.

Από την πλευρά μας είμαστε πολύ χαρούμενοι που η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθειά μας».