Η Λίλα σου χαρίζει μια φανέλα του Βλαχοδήμου!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!!! Μου τη ζητήσατε και σας τη χαρίζω!!!! Η φανελα με την υπογραφή του @vlachod1mos στον @fcpanathinaikos ☘️ λίγο πριν φορέσει αυτή της @slbenfica ‼️ Για να γίνει δική σας ✔️follow me στο instagram ✔️like τη φωτογραφία ✔️mention 2 φίλους 💚 Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28.5 #superleague #pao #paofc #benfica

A post shared by Lila Kountourioti (@lilakountourioti) on May 21, 2018 at 1:14pm PDT