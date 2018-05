Ζουέλα και Stars of the Future

Ο Ανγκολέζος πρώην ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και του Ατρόμητου αφού πήρε το πτυχίο του στο οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, ξεκίνησε στην Ελλάδα την εταιρία Stars Of The Future με σκοπό μέσα από μια ομάδα ειδικών να προστατεύσει τα παιδιά, τους νεαρούς αθλητές, επαγγελματίες αθλητές και τις οικογένειές τους από την ποδοσφαιρική βιομηχανία. Μεγάλη βάση θα δίνεται στην εκπαίδευση των νεαρών ποδοσφαιριστών στην προσπάθεια για δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.Το τρίπτυχο οικογένεια, σχολική επιμόρφωση, αθλητική εκπαίδευση είναι οι άξονες στους οποίους κινείται η εταιρία με σκοπό την επιτυχία του παιδιού όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στη ζωή. Ο Φρανσίσκο Ζουέλα μίλησε στον Αποστόλη Λάμπο και το novasports.gr για το νέο του εγχείρημα:"Για το κομμάτι της εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο, θέλω να πω ότι οι γονείς δεν ξέρουν ποιοι είναι οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Για να είσαι καλός προπονητής πρέπει να έχεις γνώση και να ξέρεις να διδάσκεις το παιδί. Διότι το παιδί είναι ο καθρέφτης των προπονητών. Αν το παιδί δεν ξέρει τίποτα, πάει να πει ότι απλά δεν έχει μάθει τίποτα. Το τέλος της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή και το τί κάνει μετά δείχνει αν είχε ή όχι τη σωστή εκπαίδευση.Το ίδιο το ποδόσφαιρο είναι έτσι επειδή οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτσι. Κι αυτό επειδή δεν επίμορφώνονται. Δεν τους φταίει κανείς, ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο μάνατζερ.,ούτε ο προπονητής, ούτε ο κολλητός τους. Πρέπει κι οι ίδιοι από μόνοι τους να εξελιχθούν και σε άλλους τομείς. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο. Γιατί μετά το ποδόσφαιρο είναι αργά. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το ποδόσφαιρο πολλοί ποδοσφαιριστές μένουν στάσιμοι ή πέφτουν σε κατάθλιψη.Η "Stars Of The Future" ξεκίνησε στην Ελλάδα επειδή η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έδωσε τα πάντα στον κόσμο. Γι΄ αυτό το λόγο οι Έλληνες πρέπει να πάνε λίγο πίσω, στα παλιά τους χρόνια και να καταλάβουν τί κάνανε οι Αρχαίοι Έλληνες, οι παιδαγωγοί. Μ' αυτό τον τρόπο αν ακολουθήσουν το σωστό σχολείο, τα παιδιά τους θα πάρουν τα κατάλληλα εφόδια για να συνεχίσουν στη ζωή τους. Έτσι θα προστετεύσουν τα παιδιά τους, με τις γνώσεις, γιατί αν δεν έχουν γνώσεις θα ζουν με βάση την τύχη. Με την τύχη όμως δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι στη ζωή. Χρειάζεσαι τη γνώση.""Γι' αυτό το λόγο το Stars Of The Future είναι εδώ, για τα παιδιά που είναι το μέλλον. Θα επενδύσουμε σε αυτά τα παιδιά, με ελεύθερη σκέψη για να εξελιχθούν σωστά σαν άνθρωποι. Θα έχουν την σωστή καθοδήγηση με καθηγητές σε διάφορους τομείς, από τώρα μέχρι να φύγουν από την ακαδημία. Φέρνουμε την οικογένεια δίπλα μας και όλοι μαζί θα έχουμε κοινό στόχο την επιτυχία του παιδιού. Οι ειδικοί που θα συνεργάζονται με την ετιαρία θα ανήκουν μόνο στην ετιαρία ώστε να κάνουμε απόλυτο focus στα παιδιά.Εμείς θα συμπληρώνουμε τις ομάδες, τους ατζέντηδες, τους γονείς και τα παιδιά. Οι γονείςκαι οι ομάδες δεν ξέρουν γιατί ως τώραδεν υπήρχαν εταιρίες που να επικεντρώνονται στα παιδιά. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους που υποφέρουν και χάνουν το δρόμο. Ακόμα κι αν πετύχουν στο ποδόσφιαρο μετά χάνουν το δρόμο. Γι΄' αυτό θα είμαστε πάντα δίπλα τους.Ειδικός σε κάποιο τομέα είσαι μόνο όταν έχεις την εμπειρία αλλά και την εκπαίδευση. Αν δεν έχεις και τα δύο δεν μπορείς να είσαι ειδικός.""Επειδή είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είναι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν να εκπαιδεύσουν ανθρώπους όταν δεν έχουν την παραμικρή γνώση. Είναι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους να μιλούν για κάτι που το έχουν μάθει μόνο από την κερκίδα ή από την τηλεόραση και νομίζουν μετά ότι ξέρουν. Είναι κρίμα να βλέπω πρώην ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες μου να μου λένε "δε μας θέλουν". Εγώ τους απαντώ ότι δε φταίτε εσείς διότι δε σας έδωσαν να καταλάβετε. Μόνο ένας δάσκαλος θα μπορούσε να σε βοηθήσει να μάθεις τί σου κάνανε.Προγραμματίζουν τους ποδοσφαιριστές μόνο να παίζουν ποδόσφαιρο, γι΄ αυτό είναι ειδικοί σε αυτό που κάνουν και παίζουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Άλλοι άνθρωποι δε μπορούν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, κάτι που σημαίνει ότι η εκπαίδευση ήταν σωστή. Για να παίζεις... Για να κάνεις κάτι άλλο, δεν ξέρεις, δε σου έχουν μάθει, γι' αυτό έμεινες στάσιμος. Αν δεν εκπαισεύεσαι συνεχώς δε θα είσαι τίποτα αύριο. Σου δίνουν τα λεφτά αλλά δε σου δίνουν μόρφωση. Και το χειρότερο είναι να έχεις λεφτά και να είσαι αμόρφωτος.Το περιβάλλον γύρω από τον ποδοσφαιριστή θέλει τα χρήματά του. Θέλουν τη δόξα του.Ο ποδοσφαιριστής δεν το καταλαβαίνει ότι φταίει ο ίδιος; Αν ο ίδιος θα είχε εκπαιδευτεί σωστά θα τα έκανε όλα μόνος του. αυτό θέλουν οι γονείς. Θα έβρισκε το δρόμο του μόνος του. Όταν όμως δεν ανοίξει το μυαλό του να καταλάβει τί γίνεται στην κοινωνία μετά απογοητεύεται. Έχουν λεφτά και απλά κάθονται σπίτι. Δεν παλεύουν. Δεν έχουν μάθει να παλεύουν έξω γιατί νομίζουν ότι είναι μια ζωή ποδοσφαιριστές. Αυτά τελειώσανε. Είσαι κανονικός άνθρωπος, κατέβα κάτω στη γη και ζήσε στην κοινωνία.""Για όλα αυτά δε φταίνει οι ΠΑΕ, είναι ξεκάθαρο. Οι ΠΑΕ είναι ομάδες, είναι εταιρίες, είναι για τους καλύτερους, γι' αυτούς που φτάνουν εκεί πιο έτοιμοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν την καλύτερη εκπαίδευση και γι' αυτό παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο.Ούτε οι γονείς πρέπει να πληρώνουν για το γιο τους ώστε να παίξει μπάλα. Γιατί εκεί παίζουν οι καλύτεροι. Μπορεί να παίζει κι ο φτωχός μπορεί να παίζει κι ο πλούσιος. Καλός γίνεσαι αν έχεις τη σωστή εκπαίδευση. Όπως για να γίνεις καλός γιατρός πρέπει να εκπαιδεύεσαι για να γίνεις καλός γιατρός,όπως για να είσαι καλός δημοσιογράφος πρέπει να εκπαιδεύεσαι για να είσαι καλός δημοσιογράφος, όπως για να είσαι καλός μάνατζερ πρέπει να εκπαιδεύεσαι για να είσαι μάνατζερ και μετά πρέπει να δώσεις τη σωστή κατεύθυνση στον εαυτό σου. Στον αθλητισμό, σε εστιατόρια, σε εταιρία, στην τηλεόραση, όλα είναι διαφορετικά και δε μπορείς να τα διαχειρίζεσαι με τον ίδιο τρόπο.Πρέπει όλοι να εκπαιδεύονται σε κάτι που θέλουν ώστε να γίνονται καλύτεροι. Ώστε να μπορέσεις να προσφέρεις. Μόνο όταν μαθαίνεις ξέρεις τί πρέπει να κάνεις. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Όταν λέμε συνεχώς για τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο Μουρίνιο πριν να γίνει προπονητής ήταν δάσκαλος. ήξερε να διδάξει,ήξερε την παιδαγωγία, ήξερε να μιλήσει με τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που μετά από δάσκαλος του ζητήθηκε να γίνει μεταφραστής. Από εκεί κατάλαβε ο ίδιος ότι ήταν καλύτερος από τους προπονητές, Και μετά είναι η συνέπεια. Επειδή μετάφραζε, ήξερε να μεταδώσει ακριβώς αυτά που χρειάζονται ώστε να εκτελέσουν σωστά. Κατάλαβε ο ίδιος λοιπόν ότι ήταν καλύτερος από τους προπονητές, κατάλαβε μετά από 15 χρόνια εμπειρίας ως βοηθός και γυμναστής. Και τώρα ορίστε.""Εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Είναι πιο εύκολο να πετύχεις στη ζωή σου αν είσαι ποδοσφαιριστής. Φανταστείτε Ρονάλντο, Μέσι, Κακά και Ροναλντίνιο να είχαν κι άλλες γνώσεις πέραν του ποδοσφαίρου. Θα ήταν οι καλύτεροι επαγγελματίες. Όταν δεν ξέρεις να σουτάρεις, δε θα σουτάρεις ποτέ. Όταν δεν ξέρεις να πασάρεις δε θα πασάρεις ποτέ. Ο περισσότερος κόσμος σπουδάζει και για να πάρουν μια απόφαση θέλουν χρόνο. Ο ποδοσφαιριστής από μικρη ηλικία το δουλεύει αυτό, απλά κανείς δεν του μαθαίνει πως θα το κάνει αυτό και στη ζωή του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. γρήγορη σκέψη, σωστή απόφαση, να μην κάνεις λάθος υπό πίεση. Απλώς δεν το έχουν δουλέψει για να εξαλιχθούν και έξω. Και μετά πάνε όλοι στην εύκολη λύση.Είναι πιο δύσκολο να γίνεις ποδοσφαιριστής, παρά οτιδήποτε άλλο. Σκεφτείτε το ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων που έχει παίξει στην Α' Εθνική και ακόμα πιο μικρό είναι το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν παίξει Εθνική Ελλάδος. Σκεφτείτε τώρα πόσοι έχουν γίνει δικηγόροι, γιατροί, λογιστές, διατροφολόγοι, προπονητές. Είναι πιο δύσκολο να είσαι ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να γίνει και όλα τα υπόλοιπα, αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορούν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να γίνει ότι θέλει, το ποδόσφαιρο είναι για λίγους."