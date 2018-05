Πρώτο αντίο από Τριάδη

I want to take this moment to thank everyone from my teammates to the coaches and the staff, all the way to the management for the past 6 years in which I played 96 games for the club. It’s been an up and down ride for me personally. I had some great moments but also some very sad moments most of them caused by injuries. I wish the team nothing but success... but I do want to take this opportunity and say that, I wish the fans would support the team more. It’s sad to see a team with so much success, not have the support it deserves. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω τους παντες, από τους συμπαίκτες μου. τους προπονητές και το προσωπικό μέχρι την διοίκηση για τα 6 χρόνια που πέρασα εδώ, παίζοντας 96 παιχνίδια για την ομάδα. Ήταν μια διαδρομή με τα πάνω της και τα κάτω της. Υπήρξαν μεγάλες στιγμές αλλά και κάποιες άσχημες που προήλθαν περισσότερο από τραυματισμούς. Εύχομαι στην ομάδα τίποτα λιγότερο από επιτυχία. Αλλά θα ήθελα με αυτή την αφορμή να πω, ότι θα ευχόμουν οι φίλαθλοι να υποστήριζαν περισσότερο την ομάδα. Είναι λυπηρό να βλεπεις μια ομάδα με τόσο μεγάλη επιτυχία, να μην παίρνει την υποστήριξη που της αξίζει. Love yours PT7 🙏🏼

A post shared by Panagiotis Triadis (@ptriadis) on May 9, 2018 at 10:31am PDT