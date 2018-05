Στην ΜΤΚ ο Σελίν (photo)

ФК «МТК» Будапешт 🔝👑🥇👀 2️⃣3️⃣ кратный «Чемпион» Венгрии 🇭🇺🔝👍🏻 1️⃣2️⃣ кратный обладатель «Кубка» Венгрии 🥇💯🍾⭐️ Один из самых титулованных футбольных клубов Венгрии 🇭🇺🇺🇦💥🍾 Женя Селин с 1️⃣ июля игрок «МТК» на 2️⃣ года🔝👑🇺🇦🍾 «Селя» выполнил свою задачу в Триполи, помог команде попасть в зону Еврокубков, и теперь пора идти дальше 🔝⭐️⚽️👋🏻 Спасибо «Астерас» ⭐️🔝👑⚽️ Футбольный «Бум» в Венгрии привлекает своей финансовой стабильностью, самой новой инфраструктурой и непредсказуемостью самого чемпионата и кубка 🇭🇺🥇💯👋🏻 Я уверен, что «МТК» в следующем сезоне с новым руководством, будет бороться за самые высокие места 🔵⚪️🔵⚪️🔵⚪️ “File” Selin welcome to Hungary and fantastic Budapest 😂👑🇭🇺🇺🇦🥇

