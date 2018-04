Παράπονα της Ξάνθης...

Ανακοίνωση με αποδέκτη τον Περικλή Βασιλάκη και την κριτική του για τις διαιτητικές αποφάσεις του ματς κόντρα στην ΑΕΛ, εξέδωσε η ΠΑΕ Ξάνθη.



Αναφέρεται χαρακτηριστικά:



To the attention of the famous telepersona Perikleous Vasilakis:



Ο παγκοσμίως πλέον γνωστός τηλεκριτικός αγώνων ποδοσφαίρου, κατά μαρτυρία του, διότι τον παρακολουθούν στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Καραϊβική, στην Ουγκάντα και αλλού, αποφάσισε:



Ότι το φάουλ, το μαρκάρισμα από πίσω, του ποδοσφαιριστή της Λάρισας σε βάρος του ποδοσφαιριστή της Ξάνθης δεν ήταν φάουλ, αλλά ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας προσπάθησε να κάνει στον ποδοσφαιριστή της Ξάνθης, χαλάουα στο πόδι!



Όσο αφορά την 2η κίτρινη κάρτα του ποδοσφαιριστή της Λάρισας, ο κύριος Βασιλάκης είπε ότι θα δούμε τι γράφει στο Φύλλο Αγώνα, τι είπε ο παίκτης της ΑΕΛ.



Ίσως να είπε στον διαιτητή, να βγούνε για… καφέ και ο διαιτητής να το παρεξήγησε!



Ο super-ουάου παγκοσμίως πλέον γνωστός τηλεκριτικός κύριος Βασιλάκης, όταν πρόκειται για παιχνίδι μεγάλων ομάδων είναι «και με τον παππά και με τον ζευγά» για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.



By the way κ. Βασιλάκη, δώσε χαιρετίσματα και...



ΥΓ: Από 3-5% τηλεθέασης του καναλιού όταν βγαίνει ο Βig Billy, που τον ακούν και τον βλέπουν worldwide, η τηλεθέαση ξεπερνά και το Survivor των παλαιών εποχών (65+%).

