Διπλή βράβευση για Γέντρισεκ

Ο Έρικ Γέντρισεκ βραβεύτηκε το Σάββατο ως πολυτιμότερος παίκτης αλλά και σκόρερ του Best Goal της 27ης Αγωνιστικής.



Την βράβευση του MVP πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης ο Πασχάλης Λύρατζης, ενώ τη βράβευση του Best Goal το μέλος του Δ.Σ. της Xanthi FC Γιώργος Μπερμπέρογλου. Αμφότεροι ευχήθηκαν εκπλήρωση των στόχων της ομάδας τη φετινή χρονιά, καλή επιτυχία κι ανάλογα γκολ κι εμφανίσεις στον Έρικ Γέντρισεκ.



Στις δηλώσεις του ο αρχισκόρερ της ακριτικής ομάδας τόνισε:



«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βοήθησα την ομάδα μου να φτάσει στη νίκη και φυσικά για τα βραβεία για τα οποία θα χαρεί σίγουρα και ο γιος μου. Θεωρώ πως αυτό του MVP είναι πιο σημαντικό αλλά και το βραβείο του Best Goal είναι κάτι ιδιαίτερο. Το 2-0 που έγινε με το μακρινό σουτ είναι αν όχι το καλύτερο σίγουρα ένα από τα τρία καλύτερα γκολ που έχω πετύχει ενώ ήταν ξεχωριστό το γεγονός ότι αυτό ήταν και το 100ό γκολ στην καριέρα μου. Νιώθω πολύ καλά γιατί δεν είχα σκοράρει στα προηγούμενα ματς και επανήλθα με γκολ κι έφτασα αυτό τον αριθμό. Είμαι χαρούμενος στην Ξάνθη, νιώθω ότι είμαι σε καλή φόρμα και κοιτάζω τη συνέχεια. Αφιερώνω τα δύο γκολ στον γιο μου που αγαπάει το ποδόσφαιρο και θα είναι χαρούμενος για τα τρόπαια αυτά. Επόμενος στόχος είναι τα 100 γκολ στις κορυφαίες κατηγορίες γιατί τα 35 από τα 101 που έχω σημειώσει, είναι στη Β! Εθνική της Γερμανίας».



Μιλώντας για το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Γέντρισεκ είπε:

«Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αλλά εμείς έχουμε στόχο την 5η θέση και θα παλέψουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα».





ΠΑΟΚ - Ξάνθη Κυριακή 22 Απριλίου, 19:00 Live