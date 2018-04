Η ΑΕΚ εκπροσωπεί την Ελλάδα στο πρόγραμμα Football for Friendship

Τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Διεθνές Κοινωνικό Πρόγραμμα για Παιδιά «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία 2018» (Football for Friendship) παρουσίασε σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΚ συνέντευξη τύπου στα γραφεία της.



Το Football for Friendship είναι το Διεθνές Παιδικό Κοινωνικό Πρόγραμμα με στόχο τη συμμετοχή παιδιών από όλο τον κόσμο στην προώθηση των σημαντικότερων ανθρώπινων αξιών: της ισότητας, της ειρήνης και του σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών και εθνικοτήτων. Στο Ποδόσφαιρο για τη Φιλία 2018 συμμετέχουν 211 χώρες και οι κορυφαίες εκδηλώσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στη Μόσχα, 8-15 Ιουνίου 2018.



Στα πλαίσια του F4F κάθε χώρα στέλνει δύο δωδεκάχρονους πρεσβευτές (έναν μικρό ποδοσφαιριστή και έναν μικρό δημοσιογράφο) επιλέγοντας ανάμεσα σε παιδιά που είναι λάτρεις του ποδοσφαίρου, αγόρια και κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέσω διαδικασίας Ανοιχτής Κλήρωσης δημιουργήθηκαν 32 Διεθνείς Ομάδες Φιλίας και καθορίστηκαν ρόλοι (τερματοφύλακας, αμυντικός, μέσος ή επιθετικός) για κάθε Νεαρό Παίκτη - εκπρόσωπο κάθε χώρας. Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν και παίζουν μαζί αθλητές διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικού φύλου και με διαφορετικές ικανότητες. Όλοι οι παίκτες είναι ηλικίας 12 ετών.



Ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής από την Ακαδημία της ΑΕΚ που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη πολύ σημαντική αυτή διοργάνωση είναι ο δωδεκάχρονος Πέτρος Γαρίος, ενώ η μικρή Νεφέλη Μακντόναλντ από το ACS Athens σε ρόλο δημοσιογράφου θα καλύπτει τα γεγονότα και τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής αποστολής στη διάρκεια της διοργάνωσης. Ο Έλληνας παίκτης θα παίξει στην ομάδα Ορεσίβιος Κερκόβηρος και οι συμπαίκτες του θα είναι παιδιά από το Καμερούν, την Κούβα, τα νησιά Φίτζι, τη Νορβηγία και τη Βολιβία.



Ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ, Άκης Ζήκος, αναφερόμενος στη συμμετοχή της ΑΕΚ στο F4F σημείωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που η ΑΕΚ θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στο Football for Friendship. Το ανακοινώνουμε μάλιστα σήμερα που ο σύλλογός μας κλείνει 94 χρόνια ζωής. Η Ακαδημία της ΑΕΚ στηρίζει κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει το ελληνικό ποδόσφαιρο και φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο αγαπημένο αυτό άθλημα. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στα παιδιά που συμμετέχουν και χαιρόμαστε που μέσω αυτής της προσπάθειας δίνουμε και εμείς από την ΑΕΚ το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπους και τους λαούς. Τόσο ο Πέτρος, όσο και η Νεφέλη θα ζήσουν μια εμπειρία ζωής. Ευχόμαστε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία και ειδικά στους μικρούς Πρεσβευτές μας, αλλά και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν να απολαύσουν όσο το δυνατό περισσότερο αυτή την πολύ όμορφη εμπειρία, να ζήσουν στο έπακρο τις μαγικές στιγμές που προσφέρει το ποδόσφαιρο και να γυρίσουν από τη Μόσχα με δυνατές εικόνες και πλούσιες αναμνήσεις.»



Ο μικρός ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας της ΑΕΚ, Πέτρος Γαρίος δήλωσε: « Ανυπομονώ να βρεθώ στη Μόσχα και να παίξω ποδόσφαιρο με παιδιά από διαφορετικές χώρες και χαίρομαι πολύ για αυτή την πρώτη μου διεθνή συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ την ΑΕΚ και τους προπονητές μου για αυτήν την ευκαιρία».



Ο μικρή Νεφέλη Μακντόναλντ από τη μεριά της δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της στο F4F: «Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη που θα ταξιδέψω με τα χρώματα της Ελλάδας στη Μόσχα για να συμμετέχω στο Football for Friendship. Μέσω της εφημερίδας του Football for Friendship θα σας ενημερώνω για τη συμμετοχή μας εκεί. Πιστεύω ότι θα κάνω πολλούς νέους φίλους και θα μάθω πολλά καινούργια πράγματα».

Πλατανιάς - ΑΕΚ Κυριακή 15 Απριλίου, 19:30 Live