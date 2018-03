Στήριξη Κάτσε σε Σαββίδη

Πριν πολλα χρόνια,στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας μου,με βοήθησες σαν πατέρας μου!Και για αυτο το λόγο δεν μπορούσα παρα να σε στηρίξω δημόσια με τον ίδιο τροπο!ειμαστε ολοι διπλα σου! Ergys Kace.

A post shared by @ ergyskace26 on Mar 14, 2018 at 7:07am PDT