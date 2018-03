Υπέρ του Σαββίδη ο Πέλκας

Η εικόνα νικά την ουσία και δίνει τροφή στην ισοπέδωση. Μια κακη στιγμή, ένα λάθος, όμως δεν αναιρεί ό,τι έχει κάνει ο κ. Σαββίδης ως σήμερα. Ένας άνθρωπος που έχει πάντα ως προτεραιότητα τον ποδοσφαιριστή και ποτέ δεν απείλησε κανέναν. Αντιθέτως έχει σταθεί δίπλα μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές, στις αποτυχίες. Και είμαστε κι εμείς δίπλα του γιατί το αξιζει Είμαστε ποδοσφαιριστές και η δουλειά μας είναι να κερδίζουμε ή να χάνουμε στο γήπεδο. Ούτε να μένουμε στ' αποδυτήρια, ούτε να παρακολουθούμε δικαστικές σειρές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα ν'ακυρώσει την προσπάθειά μας, τις επιτυχίες μας. Ούτε, βέβαια, να σβήσει τα λάθη μας. Δεν ζητάμε κάτι. Προσπαθούμε να το κερδίσουμε. Αφήστε μας.

