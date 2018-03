Οι παίκτες της ΑΕΚ σας προσκαλούν στην ιατρική ημερίδα της ΠΑΕ (video)

Με τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι να μιλάει στα ελληνικά, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σας προσκαλούν στην 1η ημερίδα αθλητικών κακώσεων (1st Conference of Sports Injuries) με θέμα «Μυϊκές θλάσεις οπίσθιων μηριαίων: από την έρευνα στην κλινική πράξη» που διοργανώνει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ στις 28 Μαρτίου 2018 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ομιλητών όλων των σχετικών ειδικοτήτων.Η πρόσκληση απευθύνεται σε αθλητές, ιατρούς, γυμναστές αποκατάστασης, φυσιοθεραπευτές και εργοφυσιολόγους για μία σπουδαία επιστημονική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας από ποδοσφαιρικό σύλλογο.Υπεύθυνοι της επιστημονικής ημερίδας είναι ο Παντελής Νικολάου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ ως πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της ημερίδας και ο Αλκης Καλλιακμάνης, ιατρός της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ, ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας, ενώ στους ομιλητές θα βρίσκεται σύσσωμο το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μας.Η ΠΑΕ ΑΕΚ πρωτοπορεί σε έναν ακόμα τομέα, προσδοκώντας να κάνει θεσμό αυτό το ιατρικό συνέδριο στο οποίο θα μετάσχουν αντιπροσωπείες από ιατρικά επιτελεία μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, αντιπροσωπεία του ECOSEP (European College of Sports and Exercise Physicians) ενώ θα εκπροσωπηθεί και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών.Πληροφορίες και εγγραφές στο afea.gr, στο τηλέφωνο 210-6855850 και στο email: vnomikou@aekfc.grΤο σχετικό βίντεο: