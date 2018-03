Το «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Πανιώνιος μόνο στη Nova!

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, την Κυριακή 4 Μαρτίου στις 19:30 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά στο Novasports1HD και στο Nova GO και ηχητικά στο Novasports.gr το «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα μπουν στο κλίμα του μεγάλου αγώνα, με τις αποκλειστικές συνεντεύξεις των δύο ομάδων που θα προβληθούν την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Novasports24HD και θα είναι διαθέσιμες και σε Facebook, YouTube & Web TV του www.novasports.gr. Στις 12:45-13:15 θα προβληθούν οι συνεντεύξεις της ομάδας του Ολυμπιακού και στις 15:45-16:15 οι συνεντεύξεις της ομάδας του Παναθηναϊκού.Η συνέχεια στο pre game του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, είναι την Κυριακή 4 Μαρτίου στις 16:30 στην εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Λίλα Κουντουριώτη, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιαννίκο Δούσκα. Ο Γιάννης Καραλής με καλεσμένο τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννινα Γιάννη Πετράκη, θα βάλουν τους φίλους του ποδοσφαίρου στο κλίμα του ντέρμπι. Παράλληλα, λίγο πριν από την έναρξη (17:00-17:30) του μεγάλου ντέρμπι, οι Νίκος Γαβαλάς και Νίκος Τζουάννης μέσα από το «Πριν από τη σέντρα» σε Facebook, YouTube και WebTV του www.Novasports.gr, θα μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα από τις δύο ομάδες. Τη σκυτάλη παίρνει στις 19:30 στο Novasports1HD η απευθείας μετάδοση του μεγάλου αγώνα με όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο των καναλιών της Nova να μεταφέρουν τα πάντα από το γήπεδο. Αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι θα ακολουθήσει στην εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών» και στο Novasports1HD, το «τρίτο ημίχρονο» με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.Το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και στο Novasports.grΟι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα και στο Novasports.gr με ζωντανή ηχητική κάλυψη, live videos κατά τη διάρκεια του, και πλήρη στατιστική κάλυψη. Μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει όλο το ρεπορτάζ με τους πρωταγωνιστές, στιγμιότυπα και δηλώσεις.Όλοι οι αγώνες αποκλειστικά στη NovaΕκτός όμως από το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, οι συνδρομητές των καναλιών Novasports θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά το τριήμερο Σάββατο 3 Μαρτίου – Δευτέρα 5 Μαρτίου και τους υπόλοιπους επτά αγώνες της 24ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Πλατανιάς – Λαμία, ΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα, Ατρόμητος – Ξάνθη, Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Πανιώνιος, Λεβαδειακός – ΑΕΛ και Απόλλων Σμύρνης – Παναιτωλικός.Οι συνδρομητές των καναλιών Novasports, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τις τρεις ημέρες την αγαπημένη εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών» από το στούντιο των αθλητικών καναλιών της Nova, με όλα τα highlights, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το ρεπορτάζ από τους αγώνες, αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους που θα αναλύσουν τις αναμετρήσεις. Το Σάββατο 3 Μαρτίου καλεσμένος του Γιάννη Καραλή, θα είναι ο ποδοσφαιριστής Φρανκ Ζουέλα με θητεία σε Ατρόμητο και Ξάνθη και οι οποίοι και θα σχολιάσουν τον αγώνα της ομάδας του Περιστερίου με τους Ακρίτες. Επίσης οι φίλοι του ποδοσφαίρου «Πριν από τη σέντρα» των αγώνων Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Πανιώνιος, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε Facebook, YouTube & Web TV του www.Novasports.gr όλα τα τελευταία νέα που θα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι των καναλιών Novasports.Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 24ης αγωνιστικής της Super League ΣουρωτήΣάββατο 3 Μαρτίου15:00 Πλατανιάς - Λαμία (#PLATLAM), Novasports3HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου16:30 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη17:15 ΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (#AOKPAS), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα19:30 Ατρόμητος - Ξάνθη (#ATRAOX), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Άκη Κουζούλη21:30 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τον Γιαννίκο ΔούσκαΚυριακή 4 Μαρτίου14:20-14:40 Πριν από τη σέντρα, Facebook, YouTube και WebTV του www.Novasports.gr με τους Βασίλη Κωνσταντόπουλο και Κωστή Μπότσαρη15:00 Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ (#ASTPAOK), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ των Βασίλη Κωνσταντόπουλου και Κωστή Μπότσαρη16:00 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη και Γρηγόρη Παπαβασιλείου16:20-16:40 Πριν από τη σέντρα, Facebook, YouTube και WebTV του www.Novasports.gr με τους Μανώλη Βογιατζάκη και Γιώργο Βασιλείου17:15 ΑΕΚ - Πανιώνιος (#AEKPGSS), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Μανώλη Βογιατζάκη και Γιώργου Βασιλείου17:15 Λεβαδειακός - ΑΕΛ (#LEVAEL), Novasports3HD από το Web TV του Novasports.gr ( www.Novasports.gr/WebTV , διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα17:00-17:30 Πριν από τη σέντρα, Facebook, YouTube και WebTV του www.Novasports.gr με τους Νίκο Γαβαλά και Νίκο Τζουάννη19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (#OLYPAO), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Νίκου Γαβαλά, Νίκου Τζουάννη, Γιώργου Αργυρόγλου, Βασίλη Κωνσταντόπουλου και Αποστόλη Λάμπου – Στο Pre και στο Post Game ο Γιάννης Καραλής21:30 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τους Γιαννίκο Δούσκα και Γρηγόρη ΠαπαβασιλείουΔευτέρα 5 Μαρτίου18:30 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τους Γιάννη Καραλή και Ηλία Βλάχο19:30 Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός (#APOLPAN), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Γιώργου Αργυρόγλου και Τάσου Μπαϊρακτάρη21:30 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τους Γιάννη Καραλή και Ηλία ΒλάχοΤο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Novasports OnlineΕπίσης, οι Έλληνες που μένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να χάσουν στιγμή από τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, μπορούν να επισκεφθούν την καινοτόμα Pay Per View Υπηρεσία Novasports Online, http://bit.ly/Online_Novasports και να παρακολουθήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω Laptop ή Desktop τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Live αλλά και On Demand σε υψηλή ποιότητα και χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου.