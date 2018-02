Ξάνθη: «Εφαρμόστε αμέσως το VAR»

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η ΠΑΕ Ξάνθη, έβγαλε στα αγγλικά επίσημη ανακοίνωση και ζήτησε από τον πρόεδρο της ΚΕΔ Βίτορ Περέιρα να εφαρμόσει άμεσα το VAR.«To the attention of Mr. Pereira.Dear Sir,If you want this championship to remain as a credible one and if you have the will for the above, implement immediately the Video Assistance Referee (VAR) system at the rest matches of the championship.Otherwise, if you do not have the will or you cannot, for any reason, to do so…Merry Christmas,Happy Easter,Nice Holidays,Good morning.»«Προς την προσοχή του κ. ΠερέιραΑγαπητέ κύριε.Εάν θέλετε αυτό το πρωτάθλημα να παραμείνει αξιόπιστο και αν έχετε την βούληση για τα παραπάνω, εφαρμόστε αμέσως το σύστημα με το Βίντεο βοηθού διαιτητή (VAR) στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.Διαφορετικά αν δεν έχετε τη θέληση ή δεν μπορείτε, για οποιονδήποτε λόγο να κάνετε κάτι τέτοιο...Καλά ΧριστούγενναΚαλό ΠάσχαΚαλές διακοπέςΚαλημέρα»