Ξάνθη: «1,5 μέτρο μπροστά, είναι πάρα πολύ φίλε μου»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ξάνθης, έκανε τα παράπονα της στα αγγλικά για την διαιτησία του σημερινού αγώνα (10/2) με τον ΑΟΚ!



Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται οφ σαιντ των «Φαιάκων» στο γκολ του Επστάιν.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«One and a half meter in front, it’s too much my friend. It becomes huge when you are just in front of it. But in the end, it becomes an ENORMOUS CASE when in a similar moment you let the game to continue instead of stopping it and giving the offside.



Kisses»



«1,5 μέτρο μπροστά, είναι πάρα πολύ φίλε μου. Γίνεται τεράστιο όταν είσαι ακριβώς μπροστά. Αλλά στο τέλος γίνεται πολύ μεγάλο θέμα όταν σε μία παρόμοια φάση, αφήνεις το ματς να συνεχιστεί, αντί να τη σταματήσεις και να δώσεις οφ σάιντ.



Φιλάκια».