Φεύγουν τα εισιτήρια της ρεβάνς

Έντονη κινητικότητα στη διάθεση των εισιτηρίων της ΑΕΚ για τη ρεβάνς του κυπέλλου Ελλάδος, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ήδη, έχουν φύγει 3.000 χιλιάδες εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης.Η σχετική ενημέρωση της Ένωσης: «Κορυφώνεται η ηλεκτρονική προπώληση για τους αγώνες με τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και για τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου για τη φάση των 32 του UEFA Europa League. Οι φίλαθλοι της ομάδας μας μπορούν ηλεκτρονικά να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους μέσω του aekfc.gr, του official app My AEK, αλλά και μέσω του δικτύου καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο να μπαίνουν στις κληρώσεις της ΠΑΕ για πλούσια δώρα όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό το link https://www.facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/photos/a.651697448205070.1073741870.184914781550008/1993384137369721/?type=3&theater. Στη σχετική κάρτα μπορείτε να δείτε ότι για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου έχει ήδη υπάρξει sold out για τις θύρες 7, 9, 11 και 17.Tαυτόχρονα συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθημερινά από το εκδοτήριο του σταθμού ΗΣΑΠ «Ειρήνη» για σήμερα και αύριο από τις 10:00 έως τις 17:00.Την Τετάρτη 07/02, ημέρα του αγώνα, τα εκδοτήρια θα λειτουργήσουν ως εξής:• σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» από τις 10:00 έως και 15’ μετά την έναρξη του αγώνα• Λ. Κύμης από τις 16:00 έως και 15’ μετά την έναρξη του αγώνα• εκδοτήριο θύρας 12 από τις 16:00 έως και 30’ μετά την έναρξη του αγώναΤην Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η προπώληση στο εκδοτήριο για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου».