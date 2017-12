Το γκολ της … χρονιάς

Την έναρξη της διαδικτυακής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του καλύτερου γκολ που σημείωσε ποδοσφαιριστής της μέσα στο 2017 ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καλώντας τους φίλους της ομάδας να επιλέξουν ανάμεσα σε εννιά υποψηφιότητες.



Πιο συγκεκριμένα: «Λίγο πριν αφήσουμε πίσω μας το 2017, το paokfc.gr και το PAOK FC Official App, σε συνεργασία με το Regency Casino σας δίνουν την δυνατότητα να αναδείξετε το ωραιότερο τέρμα που σημείωσε ο ΠΑΟΚ μέσα στο έτος. Ποιο είναι το Best Goal 2017; Ο λόγος σε εσάς….. Ήταν μία χρονιά γεμάτη έντονες συγκινήσεις. Χαρές, λύπες, επιστροφή στους τίτλους, αλλαγές προσώπων και σκληρές μάχες σε όλους τους τομείς. Εκείνα όμως που ορίζουν στον μεγαλύτερο βαθμό την ζωή μίας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι τα γκολ και ήρθε η ώρα να αναδείξουμε το ωραιότερο της χρονιάς.



Πέντε παίκτες, εννιά γκολ που έγραψαν την δική τους ιστορία μέσα στο 2017.



Ο Δημήτρης Πέλκας είναι αυτός με τις περισσότερες συμμετοχές. Ο νεαρός άσος συμμετέχει στην ψηφοφορία με τέσσερα τέρματα. Πρώτο το buzzer beater που σημείωσε κόντρα στον Πανιώνιο στο περσινό πρωτάθλημα μετά από κεφαλιά-πάσα του Μυστακίδη . Ακολουθεί το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ στον ημιτελικό της Τούμπας για το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό με το οποίο άνοιξε ο δρόμος της μεγάλης ανατροπής.



Ο Πέλκας συνέχισε και την νέα σεζόν να σκοράρει όμορφα γκολ. Το γυριστό σουτ στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά από ασίστ του Λημνιού και η ζωγραφιά του κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Super League του δίνουν ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες να είναι αυτός ο μεγάλος νικητής. Βέβαια ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.



Ο επόμενος μονομάχος έρχεται από τα μετόπισθεν. Βέβαια δεν μιλάμε για μία κλασσική περίπτωση αμυντικού, αλλά για τον Λέο Μάτος . Ο Βραζιλιάνος μπακ σκοράρει με συχνότητα που θα ζήλευαν πολλοί επιθετικοί και βάζει τον εαυτό του στην συζήτηση για το Best Goal 2017. Το γκολ του κόντρα στον Λεβαδειακό για το περσινό πρωτάθλημα μετά από άψογη σέντρα του Μπίσεσβαρ , κοντρόλ με το στήθος και σουτ στην κίνηση, αλλά και η κεφαλιά που σημείωσε τον Νοέμβριο στην Νέα Σμύρνη στις καθυστερήσεις του αγώνα του δίνουν βάσιμες ελπίδες για τον τίτλο.



Ο πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου την προηγούμενη αλλά και την τρέχουσα περίοδο, Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς δεν θα μπορούσε να λείπει από την μάχη. Μάλιστα θα διαγωνιστεί με ένα από τα πρώτα γκολ που σημείωσε με την φανέλα του Δικεφάλου, εκείνο στην έδρα της Ξάνθης για τον θεσμό του κυπέλλου, όταν έστρωσε με το στήθος την μπάλα και χωρίς να διστάσει εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.



Το βραβείο θα διεκδικήσει και ο Γκόικο Τσίμιροτ . Ο Βόσνιος άσος μπορεί να μην σκοράρει συχνά, αλλά όταν το κάνει φροντίζει να είναι με άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Το εξαιρετικό πλασέ του από μεγάλη απόσταση κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League, ήταν ίσως το μοναδικό που θα πρέπει να κρατήσει ο Δικέφαλος από την φετινή του παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Last but not least, ο Μαουρίσιο . Ο Βραζιλιάνος άσος ήρθε στον ΠΑΟΚ την τελευταία μέρα των μεταγραφών και μετά από ένα μικρό διάστημα προσαρμογής βρήκε τα πατήματά του και παράλληλα τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ, με το δεύτερο χρονικά να είναι καταπληκτικό και να συμπληρώνει τα εννιά ωραιότερα».

