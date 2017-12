Πολυτιμότερος με Ξάνθη ο Λημνιός

Ο Δημήτρης Λημνιός αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ξάνθη, μέσω της ψηφοφορίας των φιλάθλων της ομάδας.Η σχετική ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»: «Ο Δημήτρης Λημνιός αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Ξάνθη για την 13η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.Ο αποφασισμένος και ψυχωμένος ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ξάνθη με έναν και μοναδικό στόχο και στο φινάλε της αναμέτρησης έφυγε από το γήπεδο με το πολυπόθητο τρίποντο. Οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου σε έναν βαρύ αγωνιστικό χώρο έκαναν κατάθεση ψυχής και πάθους, ήταν ανώτεροι σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, διαχειρίστηκαν άψογα το παιχνίδι, βρήκαν γκολ και πήραν το πρώτο διπλό στην φετινή Super League Σουρωτή.Δύσκολα κάποιος θα βρει να προσάψει κάτι αρνητικό για όσους αγωνίστηκαν στα Πηγάδια. Στον αντίποδα οι διακριθέντες ήταν πολλοί. Ένας από αυτούς, ο Δημήτρης Λημνιός . Ο νεαρός εξτρέμ πήρε φανέλα βασικού από τον Λουτσέσκου , μετά και την εξαιρετική του παρουσία στο παιχνίδι κόντρα στον Αιγινιακό και δικαίωσε απόλυτα τον προπονητή του για την επιλογή του.Ο Λημνιός έκανε πολλές δουλειές στο γήπεδο. Ήταν συνεπής στο τακτικό κομμάτι, έτρεξε πολύ, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα με την ταχύτητά του, ενώ δημιούργησε και το γκολ του Μακ , στο οποίο μπορεί να μην πιστώθηκε την ασίστ καθώς ο Σλοβάκος σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια, αλλά έφτιαξε τις συνθήκες για τον συμπαίκτη του με ωραίο γύρισμα.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης του paokfc.gr και στο PAOK FC Official App, ο Λημνιός συγκέντρωσε το 57,95% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο μόνος που κατάφερε να πιάσει διψήφιο ποσοστό από τους υπόλοιπους παίκτες ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης , ο οποίος ήταν εκεί στις στιγμές που χρειάστηκε να επέμβει».