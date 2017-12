Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή του κόσμου

Όταν είμαστε μαζί είναι όλα πιο όμορφα. Όταν είστε πλάι μας είμαστε πιο δυνατοί. Όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Πάντα. Σας περιμένουμε και πάλι στην Τούμπα με ανυπομονησία #PAOK #PAOKfans #WelcomeBack #ThisIsToumba #DareToDream

A post shared by PAOK FC (@paok_fc) on Dec 5, 2017 at 6:22am PST