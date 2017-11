Μήνυμα αγάπης από τον Άλτμαν

מזל טוב אהבת חיי. מילים לא יוכלו לתאר את אהבתי אלייך❤️ לעוד הרבה חוויות וזכרונות ביחד 👸🏼

A post shared by Omri Altman (@omrialtman) on Nov 20, 2017 at 3:09am PST