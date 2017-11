Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης στην Λεωφόρο

Την ευκαιρία να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από τις βροχές, έχουμε σήμερα και αύριο το απόγευμα, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης στην αίθουσα #PingPong του Συλλόγου, στη θύρα 3 του γηπέδου Απ. Νικολαΐδης. #Panathinaikos #PAOcares

