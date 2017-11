Στο Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη η Κ-9

Η Κ9 του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το Μουσείο Μπενάκη το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Life Outside The Box”.



Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση: “Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας "Life Outside the Box" η Κ-9 επισκέφτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου το Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη στο Φάληρο.



Οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας μαζί με τον προπονητή τους κ. Χατζηράπτη είχαν την ευκαιρία να δουν την σπουδαία συλλογή της Μαρίας Αργυριάδη η οποία συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες της Ευρώπης.



Η συλλογή έχει παιχνίδια, βιβλία, ρουχισμό, έντυπα και αντικείμενα της παιδικής ηλικίας από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική, την Αφρική και δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν όλο τον "παδικό" κόσμο.



Τα μέλη της Κ-9 ξέχασαν για λίγο τις υποχρώσεις τους στο γήπεδο και έκαναν αυτό που "απαιτεί" η ηλικία τους. Έπαιξαν και έμαθαν πολλά χρήσιμα πράγματα τα οποία τους έδωσαν την δυνατότητα να σκεφτούν και να κατανοήσουν τα παιχνίδια μιας άλλης εποχής αλλά και την κουλτούρα άλλων περιοχών του πλανήτη”.

